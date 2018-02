Sull’Isola dei famosi 2018 un altro concorrente è vicino al ritiro: oltre all’eliminato della serata vi sarà un altro rinunciatario? La produzione ha già fatto ricorso a tre sostituti che dovrebbero entrare in gara stasera per compensare i tre concorrenti che al di fuori delle eliminazioni scelte dal pubblico sono tornati a casa.

Isola dei Famosi 2018: l’eliminato di stasera sarà accompagnato da un naufrago che sceglierà di sua spontanea volontà di tornare a casa?

Prima c’è stata la fuga di Chiara Nasti dopo appena sei giorni per il mal d’amore e la nostalgia di casa, poi è stata la volta dell’addio per il canna-gate di Francesco Monte e, infine, il ritiro di Craig Warwick per infortunio, ecco che un altro concorrente potrebbe lasciare l’Honduras. Amaurys Perez, il pallanuotista di origini cubane sta attraversando un momento molto difficile. “Non sentire i miei figli e mia moglie mi sta distruggendo” ha confessato in lacrime il concorrente che secondo i bookmaker è uno dei favoriti per la vittoria del reality. Amaurys è però, questa settimana, anche tra i candidati all’eliminazione.

Uno di questi concorrenti sarà eliminato stasera, martedì 20 febbraio 2018.

In nomination questa settimana ci sono Amaurys Perez, Filippo Nardi e Franco Terlizzi. Al momento stando ai sondaggi circolanti sul web, lo sfavorito con il 50% di “voti contro” sarebbe Franco Terlizzi, il concorrente scelto tramite Saranno Isolani.

Amaurys, in nomination, come si è detto ha avuto un crollo emotivo in settimana, accusando molto la mancanza dei figli e della moglie; si è parlato di un suo possibile ritiro ma dopo che Bianca Atzei gli ha portato, dopo la prova per stabilire il Mejor e Peor della settimana, i saluti e l’incoraggiamento da parte del gruppo, il pallanuotista è parso molto rincuorato. Sempre Bianca ha aiutato a far sentire maggiormente parte del gruppo l’altro concorrente a rischio eliminazione, Franco. E i telespettatori probabilmente salveranno Filippo proprio per vedere come continuerà la complicità con Bianca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA