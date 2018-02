Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi, 20 febbraio 2018: chi sarà il mejor della settimana? La puntata serale dell’Isola dei Famosi 2018 si avvicina, ed i naufraghi hanno affrontato la prova settimanale per decretare il Mejor ed il Peor della settimana. Alla prova non possono partecipare i nominati della settimana, cioè Amaurys Pérez, Franco Terlizzi e Filippo Nardi. I naufraghi, per questa nuova prova, devono riuscire ad uscire dalla gabbia che li rinchiude, e devono provare ad impossessarsi della chiave che permette di uscire dalla gabbia utilizzando soltanto dello spago e del bambù. Tra le donne, la promana riuscire nell’impresa è Rosa, che passa al secondo step della prova, mentre Paola Di Benedetto rinuncia. Tra gli uomini a rinunciare è Jonathan Kashanian, che si sfida con Paola per cercare di evitare di essere il Peor della settimana, mentre Simone e Rosa si contendono il titolo di Mejor.

Nuove discussioni sull’Isola dei Famosi 2018: il daytime di oggi, 20 febbraio 2018.

Tornati sulle rispettive Isole, i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2018 affrontano una nuova giornata da naufraghi. Sull’Isola Peor, i naufraghi raccolgono lumache. Alessia Mancini passa a Rosa Perrotta il compito di dividere e preparare il riso, così la showgirl Salernitana non può dire che Alessia fa tutto lei (il riferimento è all’accesso discussione tra le due avvenuta qualche giorno fa). Gli animi tra Rosa ed Alessia si surriscaldato di nuovo, ed è nullo l’intervento di Francesca, che cerca di portare la pace. La discussione si prolunga, ed anche Gaspare sbotta contro le due litiganti. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

