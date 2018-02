Nello studio di Mattino 5 c’è aria di scontro tra i due padroni di casa. Continua la tensione tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi dopo il fuorionda trasmesso dal programma satirico “Striscia la notizia“. Nonostante le scuse dei giorni scorsi fatte dalla Panicucci, il clima fra i due continua a non essere dei migliori. Infatti la puntata di ieri, lunedì 19 febbraio, di Mattino 5 è iniziata con un scambio di parole provocatorie.

Continuano le polemiche tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi a Mattino 5.

Francesco Vecchi ha iniziato la puntata di ieri di Mattino 5 dicendo: “Perdonami un attimo Federica, posso ringraziare la gente da casa che mi ha scritto in questi giorni messaggi di affetto e di stima!? Mi hanno incoraggiato, quindi li ringrazio e basta perché mi sento in dovere di farlo”. Federica Panicucci ha subito ribadito:“E’ giusto Francesco, è giusto. Ma come tu sai mi sono scusata più volte con te. Più di così, vabbè, sono veramente mortificata e ne approfitto per ridirlo ora. Ma adesso cominciamo…”.

La conduttrice nel fuorionda aveva detto riferendosi al collega: “Quando a settembre sarai a casa tua, ti dispiacerà di meno”. Francesco Vecchi riguardo questo punto ha dichiarato sul suo profilo social: “E a quanti mi chiedono che cosa farò a settembre, posso dire che il mio lavoro dipende solo dal direttore della nostra testata Claudio Brachino e dai direttori dell’informazione di Mediaset”.

I commenti dopo il fuorionda della Panicucci.



La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha definito Federica Panicucci una “barbie over incazzatissima”. Mentre Tiberio Timperi durante una puntata di “UnoMattina in Famiglia” con una battuta finale ha interrotto Francesco Sabatini dicendo: “Professore, onde evitare che il Colonnello Laurenzi ci mandi a casa a settembre, perché adesso se uno si allarga viene rimandato a settembre, noi ci dobbiamo fermare. Vede, il Colonnello è già lì che si sta lamentando, poi ci manda a casa e dice brutte cose”.

