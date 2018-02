Le ultime news su Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco, è al centro del gossip da diverse settimane per la rottura con Loredana Lecciso, nata a causa della vicinanza con l’ex moglie Romina power. Nei giorni scorsi ha parlato di questo triangolo amoroso, la sorella di Romina, Taryn, intervistata dal settimanale Di Più. Secondo Taryn la colpa sarebbe di Al Bano che, dopo tutti questi anni, ancora non ha preso una decisione definitiva tra i suoi due amori.

Romina Power furiosa con il settimanale Di più.

Romina Power non ha per nulla gradito le dichiarazioni contenute nell’intervista alla sorella e su instagram ha pubblicato un post con una emoticon che esprime tutto il suo disprezzo per il giornale Di più. L’artista italo-americana ha spiegato il motivo della pubblicazione del post su Instagram che ha creato molte discussioni e creando molta curiosità. La Power è infuriata con il settimanale Di Più per l’intervista fatta alla sorella. La Power sostiene che l’intervista in questione avrebbe travisato le dichiarazioni di Taryn in modo da creare incomprensioni in famiglia. Ecco il suo commento completo dove ha spiegato la sua posizione in merito alla questione: “Ho parlato con mia sorella. Le hanno fatto un’intervista a tranello. Parlando del suo ritorno al cinema e qualche domanda su di me. Poi hanno stravolto ciò che lei ha detto e niente sul suo lavoro. Cercano di mettere zizzania in famiglia e di screditarci”. Infine, poi si rivolge ai suoi fan: “Sono contenta che grazie ai social la verità la potete sapere da me e che non ho bisogno di parlare con la stampa. Alla fine ci guadagnano solo loro quindi vi prego di non leggere più questi giornalacci”.

