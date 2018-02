Caterina Balivo, il look di oggi, 21 febbraio 2018, a Detto Fatto. Detto Fatto torna oggi, mercoledì 21 febbraio 2018, con una nuova puntata ricca di tutorial, consigli e rubriche da non perdere. Oggi per Caterina è un giorno speciale: è il giorno del suo trentottesimo compleanno, e per questa speciale giornata a Detto Fatto Caterina Balivo ha scelto di indossare un grazioso abito corto rosso con decori floreali in tinta a rilievo.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, mercoledì 21 febbraio 2018: moda, pole dance, make up.

A Detto Fatto oggi, 21 febbraio 2018, tornano Mia e Riccardo con tanti consigli sul look. Oggi si parla della clutch, la mini bag indispensabile per le serate eleganti e per le cerimonie. Mia e Riccardo ci spiegano come indossare la clutch a seconda dell’età. Ad una ragazza giovane, tra i 20 ed i 30 anni, ad esempio, viene proposto un look elegante ma allo steso tempo sbarazzino con un mini abito, sandali con il tacco, calzini, accessori e coda di cavallo.

Manuela Badessi torna a Detto Fatto con un nuovo tutorial sulla pole dance, e ci regala una bellissima coreografia con Ganpaolo Gambi nei panni di Cristiano Malgioglio. Ci mostra, inoltre, nuovi passi di pole dance. La lookmaker Lina Powder oggi propone un bellissimo trucco ad una sua ospite: il purple & silver smokye eyes. Si tratta di un particolare tipo di smokye che usa i toni sull’argento argento e sul viola. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

