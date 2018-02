Ritorna il Grande Fratello Nip, tutte le novità. Dopo il grande successo delle due edizioni del Grande Fratello Vip, il reality torna nelle sua versione classica del reality, ovvero con protagonisti “non famosi”. E’ stata scelta la sigla “nip” ovvero “not important people” che si contrappone a “vip”. Scopriamo le prime indiscrezioni circolate in merito al reality.

Grande Fratello Nip 2018: i concorrenti.

I casting per partecipare al reality show sono stati aperti ufficialmente poche settimane fa. Il settimanale Chi ha rivelato che il cast del reality sarà composto da metà dei concorrenti già famosi, che saranno scelti tra gli ex inquilini che hanno già frequentato la Casa nelle passate edizioni ed hanno conosciuto la popolarità proprio grazie al programma. Dunque, il cast sarà formato da ex gieffini e da veri e propri “non famosi”. I partecipanti vivranno chiusi all’interno di una grande Casa 24 ore su 24, dove saranno spiati dalle telecamere in qualunque punto della casa si trovano. Essi potranno fare le loro confidenze al Grande Fratello, in una stanza insonorizzata chiamata “Confessionale“. Durante la settimana poi dovranno affrontare delle prove, che in caso di superamento, otterranno un più alto budget per la spesa settimanale.

Quando inizia il Grande Fratello Nip 2018?

Il Grande Fratello Nip, secondo alcune indiscrezioni circolate sul web, dovrebbe iniziare subito dopo la fine dell’Isola dei Famosi. Il reality l’Isola dovrebbe terminare il 10 aprile 2018, dunque la settimana dopo, quindi il 16 aprile 2018, dovrebbe iniziare il nuovo reality. In dubbio è il nome della conduttrice del reality: i nomi sembrano essere quelli di Nadia Toffa, Barbara Palombelli e Belen Rodriguez.

