Guida tv completa di giovedì 22 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda la fiction Rai con Terence Hill e Nino Frassica Don Matteo 11 con gli episodi Ancora bambina e Scegli me! Alice sta bene ed è pronta a tornare a scuola. La ragazza vuole organizzare una festa a sorpresa per Seba e chiede aiuto a Sofia. Il PM e Cecchini, intanto, consegnano per errore il ciondolo di Anna ad un’anziana signora. Anna ci tiene moltissimo a quel ciondolo: è un regalo di Giovanni.

Rai 2 va in onda il programma di approfondimento politico Rai Parlamento Elezioni Politiche 2018. Oggi intervengono il Partito Comunista – Il popolo della famiglia – Per una sinistra rivoluzionaria. Su Rai 3 vedremo il primo dei tre appuntamenti con La Grande storia.

La guida tv di questa sera, giovedì 22 febbraio 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il programma Quinta Colonna. Su Canale 5 verrà trasmesso il film Taken -La vendetta. Bryan Mills è in vacanza con la sua famiglia a Istanbul, ma non c’è pace per lui e per i suoi cari. Il padre dell’uomo che aveva sequestrato la figlia di Bryan giura vendetta e decide di sequestrare l’intera famiglia di Bryan.

Su Italia 1 vedremo il programma 90 Special. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 va in onda il programma Piazzapulita.

