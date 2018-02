Nicola Panico lancia una provocazione su instagram al corteggiatore di Uomini e Donne. Durante la puntata di martedì 20 febbraio 2018 del trono classico di Uomini e Donne, Lorenzo nonostante si fosse dichiarato per Nilufar, in un’esterna romantica ha baciato Sara. Su Instagram l’ex fidanzato della ragazza ha scritto un post provocatorio diretto sicuramente a Lorenzo. E’ avvenuto un botta e risposta tra i due ragazzi su instagram.

Il botta e risposta su Instagram tra Nicola Panico e Lorenzo Riccardi.

Sara e Nicola Panico hanno avuto una relazione durata tanti anni ed hanno partecipato anche alla quarta edizione di Temptation Island. Ma poi tra loro qualcosa non è andato come sperato e si sono lasciati. Sara Affi Fella allora ha deciso di salire sul trono classico di Uomini e Donne e tra i tanti suoi corteggiatori appare interessata proprio a Lorenzo Riccardi.

Nicola, probabilmente, dopo aver assistito alla puntata ha deciso di postare su instagram un breve commento dove ha espresso il suo parere a riguardo. Nicola Panico in una Instagram Stories ha scritto: “Più falso dei 7 euro di carta!”. Ovviamente, non ha specificato a chi fosse rivolta l’accusa ma è stato ben chiaro a chi fosse rivolta. Lorenzo, pur non essendo stato nominato esplicitamente, ha accolto la provocazione lanciata da Nicola, rispondendo: “Che bello quando alla gente brucia il c**o. Siete la mia forza, grazie infinite“. Neanche, il corteggiatore pugliese ha dichiarato di riferirsi a Nicola. Però sembrerebbe proprio un chiaro botta e risposta tra i due.

