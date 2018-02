La prova del cuoco, le nuove ricette di oggi venerdì 23 febbraio 2018. Oggi andrà in onda una nuova puntata del La prova del cuoco. Al timone della trasmissione torna oggi Federico Quaranta che oggi, così come tutti venerdì fino alla metà di marzo, sostituirà Antonella Clerici, impegnata nella conduzione del programma di successo di Rai 1 Sanremo Young. Tante i piatti deliziosi che verranno presentante nella puntata di oggi, in cui non mancherà, come di consueto il venerdì, lo spazio molto amato e seguito di Sal De Riso. Prima di scoprire le ricette proposte nella puntata odierna de La prova del cuoco, ricordiamo alcune pietanze realizzate ieri.

La prova del cuoco, ricordando le ricette di ieri giovedì 22 febbraio 2018.

Spazio ieri nella prima manche di gara de La prova del cuoco ai piatti realizzati con il sugo alla marinara, che Marretti ha preparato con i paccheri, mentre Salvatori ha realizzato con le seppioline. Gabriele Bonci si è cimentato con la preparazione di una gustosa pizza alla carbonara, preparata con con guanciale, uova, pecorino. Anna Moroni ieri ha preparato degli gnocchetti di ricotta e prosciutto con carciofi, un ottimo ed invitante primo piatto, mentre Gianfranco Pascucci ha proposto la ricetta delle fish and chips, ossia il pesce e le patatine fritte. Tra poco scopriremo le nuove ricette di oggi venerdì 23 febbraio 2018 de La prova del cuoco alle 11.50 su Rai 1. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA