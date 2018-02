Nadia Toffa, le ultime news. L’inviata de Le Iene dopo aver raccontano del malore che l’ha colpita a dicembre, ha ricevuto inizialmente molti messaggi di solidarietà. Nelle ultime ore sui social è nata una polemica. Scopriamo che cosa è accaduto.

Nadia Toffa: la polemica sui social.

Nelle ultime ore un utente ha pubblicato un post che è diventato virale, dove ha scritto: «Beata te cara Nadia Toffa che in due mesi hai scoperto di avere un tumore, hai fatto l’intervento, chemio e radio, sei già al lavoro e ti dichiari guarita (????)… Sai, qui, nel mondo di noi comuni mortali, ci sono persone che in due mesi non riescono neanche ad avere una diagnosi, dati i tempi biblici delle prenotazioni ospedaliere, magari muoiono ancor prima di sapere di che male soffrissero». Un messaggio che spiega quello che i malati oncologici del nostro paese devono affrontare. Poi ha aggiunto: «Le persone che assistono un malato oncologico. Sono quelli che devono mantenere il sorriso, ogni giorno mentre corrono da un ospedale all altro in cerca di risposte. Sono quelli che piangono di nascosto. Sono quelli che decidono di interpretare le parole del medico dando valenza al 50% positivo perché rifiutano di sentire quel 50% negativo».

Una paziente oncologica in una lettera pubblicata da Nurse24 aveva scritto: «Ero felice nel vedere il suo entusiasmo, la sua voglia di urlare al mondo: Ho avuto il cancro, ora va tutto bene Ma di più ero impaurita per quello che stava seminando: illusione, falsa speranza, profonda delusione e ancora più dolore fra tutti quelli (quanti? tantissimi!!) che, invece, sapevano benissimo di non avercela per niente fatta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA