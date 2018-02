Guida tv completa di stasera domenica 25 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la trasmissione Che tempo che fa, la trasmissione di intrattenimento di Fabio Fazio. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio Tempesta in arrivo.

Su Rai 3 andrà in onda la trasmissione Amore criminale – storie di femminicidio, che quest’anno sarà condotto da Veronica Pivetti, con otto nuove puntate. Dopo Camila Raznovich, Luisa Ranieri, Barbara De Rossi e Asia Argento, è Veronica Pivetti a raccogliere l’impegno di testimonial femminile nella lotta contro la violenza sulle donne che la trasmissione conduce sin dalla prima edizione.

Matilde D’Errico nell’anteprima affronterà il delicato tema degli orfani di femminicidio. Matilde intervisterà Diletta, rimasta a soli 14 anni orfana della madre, uccisa a colpi d’arma da fuoco da uno stalker che si era innamorato di lei. Diletta racconta come è dovuta crescere in fretta, nonostante il dramma vissuto, per badare al fratellino. Dopo l’anteprima, Veronica Pivetti racconterà la storia di Sabrina, la madre di Diletta. Sabrina viene uccisa a Cesena, a 45 anni, da Nino, un uomo che si era invaghito di lei. Quando lo incontra per la prima volta, la donna è sposata e ha due figli. Nino, molto più anziano di Sabrina, sviluppa in breve tempo una vera e propria ossessione per lei, ed arriva ad essere un vero e proprio stalker. La vicenda si chiude nella più tragica delle ipotesi.

Guida tv di stasera, domenica 25 febbraio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera, domenica 25 febbraio 2018. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Monuments Men. L’esercito americano durante la seconda guerra mondiale spedisce dietro le linee nemiche una squadra composta da esperti d’arte, con l’incarico di recuperare dei capolavori artistici rubati dai nazisti e che rischiano di essere cancellati per sempre per via del “Decreto Nerone”.

Su Canale 5 vedremo la serie tv Furore – Capitolo secondo. Mentre Giovanna cerca di avvicinarsi alla verità su sua madre, tra lei e Franco nasce un sentimento. Grazie a Saro, Marisella riesce ad ottenere l’appoggio della famiglia nella sua decisione di portare avanti la gravidanza. Le attenzioni che il ragazzo le riserva, però, fanno ingelosire sua sorella Giuseppina. Nel frattempo, nonostante i tentativi di Calligaris di far chiudere il caso, le indagini sull’omicidio di Vito sembrano arrivare ad una svolta.

Su Italia 1 andrà in onda il programma Le Iene Show. Stasera La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.

