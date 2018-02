Guida tv completa di sabato 24 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film con Claudio Bisio ed Angela Finocchiaro Non c’è più religione. A Porto Buio, una piccola isola del Mediterraneo, si realizza, in occasione del Natale, un presepe vivente, ma c’è un problema: bambini non ne nascono da tanto, chi potrà interpretare Gesù bambino?

Su Rai 2 andrà in onda ila serie tv N.C.I.S – Los Angeles con gli episodi Falsità e La fan numero uno. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda Presadiretta, che oggi ci parla di religioni, di organizzazioni spirituali.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 24 febbraio 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 24 febbraio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film The keeper. Rolland Sallinger è un ex-agente di polizia di Los Angeles che si trasferisce nel New Mexico per lavorare come bodyguard della figlia di un influente uomo d’affari. Quando la ragazza viene rapita, si ritrova a dare la caccia ad un gruppo di criminali.

Su Canale 5 vedremo il programma di maria De Filippi C’è posta per te. Su Italia 1 andrà in onda il film Kung fu Panda. Po è un panda che lavora nel ristorante del padre, erede di una dinastia di spaghettinari, ma sogna di diventare un asso del kung fu. Stasera La7 trasmetterà la serie tv L’Ispettore Barnaby, con gli episodi La maledizione della nona e Il villaggio risorto.

