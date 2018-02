La prova del cuoco, le nuove ricette e sfide della puntata di oggi, mercoledì 28 febbraio 2018. Oggi andrà in onda una nuova puntata della famosa ed amata trasmissione di Rai 1 La prova del cuoco. Al timone della trasmissione troviamo la bella e simpatica conduttrice Antonella Clerici che anche oggi, con l’aiuto dei suoi cuochi, proporrà tante ricette golose e facili da rifare anche a casa. Prima di scoprire le ricette proposte nella puntata odierna de La prova del cuoco, ricordiamo alcune ricette realizzate ieri.

La prova del cuoco, le ricette di oggi 28 febbraio 2018: il primo round di gara.

Gareggiano oggi martedì 28 febbraio 2018 a La prova del cuoco per la squadra del Pomodoro Rosso Mauro Improta, mentre per quella del Peperone Verde Ambra Romani. La prima manche di gara vedrà i due cuochi cimentarsi nella preparazione dell’hamburger. Improta prepara un panino con hamburger di manzo con bacon, scamorza, cipolla caramellata, pomodoro ed insalata, mentre la Romani propone in una variante esotica, ossia realizza un panino con un hamburger di vitello con avocado e uovo fritto, accompagnato con salsa con curry e ketchup. La Clerici assegna la vittoria alla Romani, avendone apprezzato in particolar modo la salsa di accompagnamento dell’hamburger.

Anna Moroni prepara i garganelli con ragù alle olive ascolane oggi a La prova del cuoco.

In attesa della sfida finale a La prova del cuoco di oggi mercoledì 28 febbraio 2018, Anna Moroni prepara una pasta deliziosa, i garganelli con ragù alle olive ascolane. Mettiamo a cuocere i garganelli freschi all’uovo, e nel frattempo facciamo un soffritto di cipolla sedano e carota a cui viene aggiunto il macinato di pollo, vitello e di maiale, il vino bianco, il prosciutto crudo tagliato a fettine, le olive, noce moscata. Il tutto viene fatto raffreddare e con lo stesso sugo con cui verranno conditi i garganelli si formano delle palline, che vengono passate nella farina, nell’uovo e nel pane grattugiato, e poi vengono fritte. La pasta a fine cottura viene condita con il sugo preparato con il macinato e le olive, accompagnata con le finte olive ascolane.

La prova del cuoco, ricordando le ricette di ieri, martedì 27 febbraio 2018.

La Prova del cuoco ieri è andata in onda dopo diversi giorni di stop. Dopo la puntata di venerdì condotta da Federico Quaranta, c’è stata la consueta sospensione in occasione del fine settimana, ma la sospensione si è prolungata fino a lunedì: la grande nevicata che ha coinvolto Roma, infatti, non ha permesso ad Antonella Clerici ed al suo staff di raggiungere in tempo gli studi Rai. La prova del cuoco è tornata in tv ieri, martedì 27 febbraio 2018, e come sempre sono state proposte tante ricette interessanti.

Nella puntata di ieri de La Prova del cuoco la ricetta regina della puntata è quella dei fusilli, proposti in duplice versione da Cesare Marretti, che li ha preparati con il tonno, e da Ivano Ricchebono, che ha realizzato una ricetta con gli straccetti. Il momento del dolce è stato affidato ad Anna Moroni, che ha proposto un ottimo e morbido pan banane. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

