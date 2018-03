Grande Fratello Nip 2018, anticipazioni e news. Grande Fratello Nip andrà in onda dal 16 aprile 2018, il cast del reality sarà composto da metà dei concorrenti già famosi, che saranno scelti tra gli ex inquilini che hanno già frequentato la Casa nelle passate edizioni ed hanno conosciuto la popolarità proprio grazie al programma. Dunque, il cast sarà formato da ex gieffini e da veri e propri “non famosi”, come anticipato dal settimale chi. Tra i nomi degli ex inquilini della casa più spiata di Italia, è spuntato il nome di Lidia Vella, Federica Lepanto e Alessandro Calabrese. Molti telespettatori vorrebbero rivedere i personaggi della prima, storica edizione del Grande Fratello come Sergio Volpini e Marina La Rosa. Per il momento, non c’è stata una conferma ufficiale sulla presenza di ex concorrenti all’interno della casa.

Barbara Palombelli sarà la conduttrice del reality?

Inizialmente sono circolati i nomi di Nadia Toffa, Barbara Palombelli e Belen Rodriguez come possibili conduttrici del Grande Fratello Nip 2018. Come ha rivelato il settimanale Chi, sarà Barbara Palombelli la nuova conduttrice del Grande Fratello. In molti avrebbero preferito Ilary Blasi che, dopo aver gestito egregiamente le due edizione del Grande Fratello Vip, sa perfettamente come comportarsi e gestire gli inquilini della casa più famosa d’Italia. Ma il nome di Ilary non è mai stato inserito nella lista delle probabili conduttrici della versione Nip del grande fratello. Bisogna attendere le conferme ufficiali per conoscere ulteriori novità sul cast e conduttrice.

