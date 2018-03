La prova del cuoco, le nuove ricette e sfide della puntata di oggi, giovedì 1 marzo 2018. Tra poco andrà in onda una nuova puntata de La prova del cuoco, condotto anche oggi da Antonella Clerici. Verranno proposte tante ricette e pietanze da riproporre anche a casa nostra. Prima di scoprire le ricette della puntata di oggi giovedì 1 marzo 2018 de La prova del cuoco, ricordiamo alcune ricette realizzate ieri mercoledì 28 febbraio 2018.

La prova del cuoco, le ricette di oggi giovedì 1 marzo 2018: il primo round di gara.

Gareggiano oggi giovedì 1 marzo 2018 a La prova de cuoco per la squadra del Pomodoro Rosso Renato Salvatori e per la squadra del Peperone Verde Natale Giunta. Il tema della prima manche di gara saranno gli gnocchi verdi. Salvatori li prepara con gli spinaci e li condisce con burro e salvia, mentre Giunta li prepara con il prezzemolo e li condisce con scampetti e polvere di capperi. Antonella Clerici premia il piatto di Giunta.

Gino Sorbillo prepara la pizza imbottita fantasia di fiordilatti oggi a La prova del cuoco.

In attesa della sfida finale, Gino Sorbillo prepara la pizza imbottita fantasia di fiordilatti. Dopo aver preparato la base per la pizza, prima di ifornarla Sorbillo la farcisce con fette di fiordilatte dei Monti Lattari, a base di latte di mucca, poi aggiunge altre fette di fiordilatte affumicato con paglia di grano, un pò di panna, e ricopre il tutto con un’altra pizza a copertura, che viene spennellata con oilio extravergine, bucata al centro, e cotta in forno per 15 minuti a 230/240 gradi. Dopo la cottura, la pizza viene farcita e ricoperta con con fette di pancetta, ricoperte a loro volta da spuma di latte e germogli di basilico.

Anna Moroni prepara la torta ubriaca oggi giovedì 1 marzo 2018 a La prova del cuoco.

Anna Moroni prepara la torta ubriaca con 150 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g burro, 70 g di cioccolata fondente, 1 bicchiere di vono rosso, una bustina di lievito. La torta viene infornata a 180 gradi per 45 minuti. Dopo la cottura viene versato al di sopra il bicchiere di cioccolato sciolto, tenuto da parte in precedenza.

Il menù e le ricette di oggi giovedì 1 marzo 2018 a La prova del cuoco per la sfida finale.

La squadra del Pomodoro Rosso propone i ravioloni con ricotta e nocciole saltati con pomodorini e basilico e ricciola alla cacciatora. Il Peperone Verde propone risotto con robiola e scarola ed agnello scottato ai semi di sesamo con la salsa di soia. La penalità assegnata da Giunta a Salvatori è lo scoppio ritardato, ossia i rossi cominceranno con due minuti di ritardo. Alla fine della gara, la squadra del Pomodoro Rosso riceve 7 per la tecnica, gusto e impiattamento, per un totale di 21 punti. La squadra del Peperone Verde riceve 8 per la tecnica, 8 per il gusto e 7 per l’impiattamento, per un totale di 23 punti. Vince la puntata di oggi giovedì 1 marzo 2018 de La prova del cuoco la squadra del Peperone Verde.

La prova del cuoco, ricordando le ricette di ieri 28 febbraio 2018.

Ieri martedì 28 febbraio 2018 a La prova del cuoco Mauro Improta e Ambra Romani si sono cimentati nella preparazione di un panino con hamburger davvero goloso, preparato da Improta con il bacon, scamorza, cipolla caramellata, pomodoro ed insalata, e dalla Romani in una variante esotica, con avocado e uovo fritto, accompagnato con salsa con curry e ketchup. Anna Moroni ha cucinato i garganelli con ragù alle finte olive ascolane, mentre Natalia Cattelani ha preparato un ottimo dolce, ossia un fiore di brioche. Il nuovo appuntamento con La prova del cuoco è per domani venerdì 2 marzo 2018 alle 11.50 su Rai 1. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

