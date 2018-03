Lo scherzo delle iene che mette alla prova la relazione tra Luca e Ivana. Luca onestini e Ivana Mrazova, hanno participato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Una volta terminata l’esperienza nella casa più spiata di Italia Luca e Ivana hanno deciso di intraprendere una relazione d’amore.

Luca Onestini tradisce Ivana Mrazova con una personal trainer.

Ieri sera, mercoledi 28 febbraio, nel corso della puntata de Le Iene è stato trasmesso lo scherzo organizzato nei confronti di Ivana Mrazova, con la complicità di Luca e l’agente della modella ceca. Luca Onestini, da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip ha preso qualche chilo in più, quindi si è trovato ad ingaggiare un personal trainer che lo potesse aiutare a smaltire i chili in eccesso. La personal trainer ingaggiata è una bella donna.

Con una scusa, il manager di Ivana porta la modella a un finto appuntamento di lavoro che salta e consente dunque alla Mrazova di rientrare a casa prima del tempo e, a questo punto, sorprende il fidanzato e la personal trainer a letto insieme. La reazione di Ivana è stata immediata e ha schiaffeggiato Luca.

Dopo aver lasciato sfogare Ivana, le viene rivelato che si tratta solamente di uno scherzo. Ivana dopo aver sentito che si trattava di uno scherzo per scaricare la tensione tira qualche altra sberla a Luca. Poi si è calmata e preoccupata per la reazione eccessiva ha voluto sapere se lo scherzo fosse andato in onda anche in televisione.

