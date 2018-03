La Vamp rovescia acqua in testa alla dama torinese. Nella puntata del Trono Over di Uomini e Donne andata in onda ieri 28 febbraio 2018, si è conclusa con il gesto di Tina Cipollari nei confronti di Gemma Galgani. Tale comportamento non è passato inosservato ai telespettatori, e sui social molte le critiche mosse contro l’opinionista.

Tina Cipollari getta l’acqua in testa a Gemma Galgani.

Alla fine della puntata di ieri Gemma Galgani, comodamente seduta alla sua postazione, ha ricevuto un improvviso getto d’acqua in testa, bagnandosi capelli e abito. A compiere il gesto è l’opinionista Tina Cipollari che, dopo essere uscita dallo studio, è rientrata da dietro le quinte con una bottiglietta d’acqua che ha versato, in testa a Gemma. Allora, la dama si è alzata di scatto per comprendere l’accaduto. La scena completa verrà mandata in onda nella puntata di oggi, giovedi 1 marzo 2018, del trono over di Uomini e Donne. I rapporti tra le due donne, come ben noto, sono stati sempre tesi. Molte volte in studio abbiamo assistito a diversi scontri, a volte sono arrivate anche alle mani e stavolta sembrerebbero arrivate davvero al limite di sopportazione. Come andrà a finire tra le due acerrime nemiche? Gemma Galgani risponderà al gesto di Tina Cipollari? Nella puntata di oggi vedremo cosa accadrà tra le due donne…

