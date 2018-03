Isola dei Famosi 2018: Franco Terlizzi e Craig Warwick. Nel corso di un’intervista a Verissimo, Craig Warwick ha accusato Franco Terlizzi di aver avuto degli atteggiamenti omofobi nei suoi confronti. Sulla vicenda si è creato un vero e proprio caso, tanto che qualcuno ha ipotizzato che l’ex pugile potesse essere squalificato. Possibilità che non si è concretizzata.

Si attendeva il faccia a faccia tra i due nel corso della puntata del serale dell’Isola dei Famosi 2018 andata in onda martedì scorso, ma, prima del collegamento con Franco in Honduras, il sensitivo ha accusato un malore in diretta ed è stato visitato dalla guardia medica.

Isola dei famosi 2018: Michael Terlizzi furioso pretende un confronto.

Dopo aver subito molte pressioni per le dichiarazioni di Craig sul comportamento del padre, Michael Terlizzi, presente nello studio dell’Isola dei Famosi 2018 si è visibilmente stizzito ed ha sottolineato che non solo erano state rivolte della accuse a cui il padre non aveva potuto replicare, ma che nel momento del chiarimento, quest’ultimo sfumava per colpa di un “improvviso” malore. In poche parole, il ragazzo ha accusato il sensitivo inglese di aver finto un malessere per evitare il confronto con il padre.

Messo di fronte alla prova che Craig non ha finto il malore, Michael si è scusato, ma ha continuato a difendere suo padre a spada Tratta. A Pomeriggio 5 ha spiegato che le parole utilizzate dal padre e riportate da Craig erano riferite ad altre circostanze. “L’ha detta riguardo all’egoismo di Craig. Mio padre ha dormito senza coperte per 2 notti morendo di freddo e il signor Craig aveva 2 coperte”, ha affermato. In ogni caso, ha precisato che non esiste una prova video che confermi la versione dei fatti esposta dall’inglese. Il confronto tra le parti in causa è rimandato visto che Craig è ricoverato in ospedale. In un post su Instagram ha ringraziato il pubblico per l’affetto dimostratogli ed ha spiegato di avere bisogno di tempo per recuperare e rimettersi in salute. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

