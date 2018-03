Ultimissime anticipazioni di Un posto al sole tutte le trame delle puntate di venerdì 2, lunedì 5 e martedì 6 marzo 2018 – «Valentina scagiona Franco Boschi!» – Siamo ad un nuovo appuntamento con il prossimo trittico di puntate della serie televisiva italiana, anzi, napoletana per eccellenza – ambientata presso l’immaginario partenopeo Palazzo Palladini. Secondo le anticipazioni di Un posto al sole – dopo aver rilasciato in commissariato una deposizione che può scagionare Franco, accusato del tentato omicidio di Gaetano Prisco – Valentina, oltre a provare l’innocenza del principale indiziato, trova finalmente la forza per denunciare, alla presenza di Giovanna, tutti i reati perpetrati dallo strozzino.

Le ultime anticipazioni di Un posto al sole, tutte le trame delle puntate di venerdì 2, lunedì 5 e martedì 6 marzo 2018 – «Sivia e l’editor, una forte empatia!»

Nel frattempo – secondo le anticipazioni di Un posto al sole – Silvia va in crisi perché teme di aver commesso un errore intromettendosi nel rapporto tra Rossella e Diego, appena dimesso dall’ospedale. La scrittrice parla con il giovane Giordano rivelandogli di essere molto preoccupata per il futuro della figlia che, per restare accanto a Diego, ha rinunciato a sostenere un importante esame universitario. Pentita, Silvia cerca in Michele un sostegno riuscendo invece a trovare conforto nell’editor Emanuele, con il quale sta a poco a poco instaurando una forte empatia e un rapporto di complicità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA