Guida tv completa di sabato 3 marzo 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film con Paola Cortellesi e Alessandro Gassman Gli ultimi saranno gli ultimi. Luciana è una donna semplice, desiderosa di una vita dignitosa con suo marito Stefano. Rimasta incinta, Luciana vive la propria gravidanza come il coronamento del proprio sogno d’amore. Il suo mondo crolla in mille pezzi quando all’improvviso, al nono mese di gravidanza, viene licenziata.

Su Rai 2 andrà in onda ila serie tv N.C.I.S – Los Angeles con gli episodi Nuovo equilibri e Mai dire mai. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda Presadiretta, che oggi ci parla di omeopatia.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 3 marzo 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 3 marzo 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Fire Down below – L’inferno sepolto.

Su Canale 5 vedremo il programma di Maria De Filippi C’è posta per te. Su Italia 1 andrà in onda il film Kung fu Panda 2. Lord Shen è alle porte della Cina e mina l’arte marziale cinese alle fondamenta. Il panda Po, ormai divenuto un guerriero, ha il compito di fermare il distruttore. Stasera La7 trasmetterà la serie tv L’Ispettore Barnaby, con gli episodi Rossa di sangue e d’artificio e un weekend rilassante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA