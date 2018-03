Dopo il 2-2 dell’andata all’Allianz Stadium, alla Juventus serve una vera impresa a Wembley per superare il turno di Champions League ed accedere ai quarti di finale. Ecco quali risultati permetterebbero alla Juventus di accedere ai quarti di finale ed eliminare il Tottenham.

La sfida tra bianconeri e Spurs è una delle più attese di questo turno di Champions. Nell’andata di Torino gli uomini di Pochettino hanno rimontato il doppio svantaggio iniziale, segnando con due reti in trasferta preziose in chiave qualificazione. I bianconeri, costretti a vincere o a pareggiare realizzando almeno tre gol, hanno dalla loro l’esperienza.

Per il club allenato da Allegri questo è infatti il nono ottavo di finale disputato nella competizione, mentre per gli inglesi si tratta del secondo. La Vecchia signora ha avuto la meglio in 6 degli 8 doppi confronti in cui ha chiuso in pareggio l’andata in casa.

La Juve supera il turno con una vittoria, ottenuta a prescindere dai gol di scarto: basta anche un semplice 1-0 a Londra per staccare il pass per i quarti. Allo stesso modo, una sconfitta condannerebbe sicuramente i bianconeri all’eliminazione.

Quanto al pareggio, occorre distinguere: con lo 0-0 e l’1-1 è il Tottenham ad andare avanti, mentre al 2-2 al termine dei tempi regolamentari seguirebbero i supplementari e quindi gli eventuali calci di rigore. Con un pareggio per 3-3 o con un numero superiore di gol, è la Juve a superare il turno.

Entrambe le squadre sono in un buon momento di forma. Il Tottenham è quarto in Premier, dove ha in corso una striscia di positiva di 11 gare (8 successi e 3 pareggi). La Juventus è invece seconda in Serie A a -1 dal Napoli, ma con una partita ancora da recuperare, ed è imbattuta da 13 turni (12 vittorie e un pari).

