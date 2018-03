Isola dei famosi 2018, le ultime news. Per Alessia Marcuzzi e la produzione del reality, la situazione non è facile, tra le accuse per i casi di omofobia e canna-gate, la posizione della conduttrice nel gestirli è apparsa in evidente difficoltà in queste settimane. Nonostante, la Marcuzzi abbia cercato in tutti modi di gestire al meglio queste situazioni delicate ma il pubblico di dice deluso da questa edizione che presenta delle lacune evidenti, come video mancati che potevano essere decisivi per la risoluzione del caso.

Polemiche su Alessia Marcuzzi e il reality Isola dei Famosi.

Come si legge sul settimanale Nuovo Tv: “È inevitabile che, assieme all’Isola, a naufragare possano essere Alessia Marcuzzi e il suo futuro da conduttrice del programma“. Una polemica da parte del pubblico è scoppiata in merito al ripescaggio e al televoto. Sul settimanale infatti si legge in merito a questa situazione: “La colpa di Alessia? Non essere stata in grado di di gestire le situazioni più spinose. Ultima, solo in ordine di tempo, il ripescaggio tra i naufraghi eliminati al televoto“.

Questa critica nei confronti del programma nascerebbe a quanto pare dall’opinione che il voto dato dalle persone a casa non abbia alcun valore. Continuando a leggere su Nuovo tv: “In molti, in questi giorni, si chiedono che senso abbia spendere anche solo un euro per esprimere il proprio voto se poi la produzione non rispetta l’esito della consultazione“. Dunque le scelte e gli atteggiamenti utilizzati in questi ultime settimane continuano ad irritare e infastidire il pubblico che segue il reality da casa. Queste critiche porteranno ad una svolta negli atteggiamenti nel corso delle prossime puntate?

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT