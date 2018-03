Grey’s Anatomy 14 News e Anticipazioni – «Capolinea per Arizona e April». Proprio così, amici aficionados del fortunato medical drama, avete letto bene: Grey’s Anatomy perderà Arizona Robbins e April Kepner, le due dottoresse interpretate rispettivamente da Jessica Capshaw e Sarah Drew. Lo ha confermato la produzione della serie trasmesso da Abc dal 2005, specificando che le due attrici lasceranno la serie alla fine dell’attuale stagione, la quattordicesima.

Grey’s Anatomy 14 News – La vergine e la gay.

La Capshaw fa parte nel cast dal 2008, in un primo tempo a titolo di guest star, poi come personaggio fisso. Arizona è una pediatra gay. Grazie a questa presenza la serie ha ricevuto più di un riconoscimento dalla comunità Lgbt. Sarah Drew è invece nel cast fisso dal 2010. Inizialmente il suo personaggio, April, in nome della fede sceglie di rimanere vergine prima del matrimonio ma alla fine la notte prima degli esami per la specializzazione perde la verginità. L’uscita dei due personaggi è dovuta soltanto a fattori di economia del racconto, e non a problemi economici con le due interpreti.

Grey’s Anatomy 14 x 15 Anticipazioni e trama «Il passato di una madre persecutrice!»

Secondo le anticipazioni di Grey’s Anatomy 14 giovedì 15 marzo sarà trasmessa sulla ABC la quindicesima puntata, intitolata Old Scars, Future Hearts. Vediamo insieme che cosa c’è da sapere sull’episodio. Meredith sta per avere nuove rivelazioni sul passato di sua madre, che da sempre perseguita e tormenta la donna. Lo show è nel pieno della sua stagione, e resta una delle serie tv più amate e seguite di sempre. Ottimi risultati per la ABC e per Shonda Rhimes, che dopo tredici anni riesce ancora a tenere incollati allo schermo i suoi fan. La puntata 14×15 arriverà sugli schermi della rete americana giovedì 15 marzo 2018.

