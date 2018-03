Tempesta d’Amore tutte le nuove anticipazioni e le trame delle puntate della settimana del 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 marzo 2018. «Il viaggio e la fattoria di Natascha e Michael» – Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, Michael e Natascha, che si sono, per così dire, ritrovati, sono in procinto di partire per un viaggio negli Stati Uniti. I due, tuttavia, sono costretti a rimandare la partenza perché devono prendersi cura della loro fattoria.

Tempesta d’Amore nuove anticipazioni e trame delle puntate della settimana dal 12 al 18 marzo 2018. «Un brutto colpo per Melli!»

Secondo le anticipazioni delle trame di Sturm der Liebe – Tempesta d’amore – Alfons cerca di sistemare la telecamera con la quale ha girato il video per fare gli auguri a Charlotte per il suo matrimonio. Melli chiede ad Alfons la telecamera per vedere i video dei dipendenti del Fürstenhof. Tra di essi ne troverà uno in cui André chiede a Susan di trascorrere insieme un’altra notte di passione. Melli, dopo aver visto il video di André e Susan, è alla disperazione: allora racconta tutto a Natascha e le due escogitano un piano per far sì che André ritorni sui suoi passi.

Tempesta d’Amore le nuove anticipazioni e le trame della settimana del 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 marzo 2018. «Tina chiede il test del DNA!»

Secondo le anticipazioni delle trame di Sturm der Liebe – Tempesta d’amore – Tina viene a sapere, ascoltando per caso una telefonata di Alfons, che Beatrice ha intenzione di scappare con un taxi, al che decide di irrompere nella stanza della Hofer, che le ha toito suo figlio. Beatrice, che vuole impedire a tutti i costi a Tina di avvicinare il piccolo Tom, viene sfidata dalla Kessler, che telefona alla polizia per chiedere il test del DNA per capire, finalmente, chi delle due sia veramente la madre di Tom.

