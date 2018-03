Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 del 10 marzo 2018: nuove polemiche tra i naufraghi. Un nuovo giorno è iniziato sull’Isola dei Famosi 2018. Scopriamo cosa accade nelle ultime ore ai naufraghi con il nostro daytime di oggi, sabato 10 marzo 2018. Sull’Isola dei Famosi 2018 gli umori non sono dei migliori. Man mano che si va avanti, la stanchezza si accumula, e si polemizza con più facilità. Non è facile mantenere gli equilibri e la sintonia in queste condizioni, e Franco Terlizzi si dimostra molto distaccato nei confronti di Simone Barbato. Di questa situazione che si è creata, Franco ne parla con Gaspare, e gli confida di vedere Simone molto “limitato”. Franco ha scelto la strada del silenzio con Simone: “Non mi voglio arrabbiare e quindi non gli do più confidenza”, ha dichiarato a Gaspare.

Altre polemiche sorte sono quelle tra Rosa Perrotta e Alessia Mancini. Prima del pranzo, Alessia ha ricordato a Rosa di fare porzioni molto esse, altrimenti il riso non basterà più, e Rosa si è molto risentita di questa puntualizzazione di Alessia: Rosa prepara le porzioni di riso da sempre e sa bene che devono essere rase. Marco Ferri appoggia Rosa, dichiarando che non gli piacciono le polemiche inutili.

Grande sintonia tra Elena Morali e Nadia Rinaldi: il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi, 10 marzo 2018.

Sull’Isola che non c’è, intanto, c’è pace e sintonia tra Elena Morali e Nadia Rinaldi. Le due naufraghi sono felici e soddisfatte di come stia proseguendo la loro avventura da naufraghe solitarie, e sono contente di tutte quelle cose che riescono a fare da sole. Le due hanno acceso il fuoco e hanno fissato, per la notte, la canna da pesca con l’amo ad un legno. Al mattino hanno trovato un pesce da poter cucinare insieme al riso. La convivenza tra Nadia ed Elena procede nel migliore dei modi, ma cosa accadrà lunedì durante la puntata serale? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT