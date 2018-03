Guida tv completa di domenica 11 marzo 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la trasmissione Che tempo che fa, la trasmissione di intrattenimento di Fabio Fazio. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio Qui pro quo.

Su Rai 3 andrà in onda la trasmissione condotta da Franca Leosini Storie Maledette, che oggi ha come titolo “Sarah Scazzi, quei venti minuti per morire”.

Guida tv di domenica 11 marzo 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 11 marzo 2018. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Il ritorno di Don Camillo. Il sindaco Peppone richiama Don Camillo a Brescello per affiancarlo nella lotta contro un latifondista. L’alluvione del Po, infine, vedrà i due nemici ancora alleati nei soccorsi ai compaesani.

Su Canale 5 vedremo la serie tv Furore – Capitolo secondo. Oslvaldo Calligaris rivela a Franco Belmonte di essere coinvolto nel passato di Anna Spada. Giovanna, però, mette in dubbio l’onestà dell’uomo: i ricordi di sua madre, infatti, hanno iniziato a riaffiorare e raccontano un’altra verità… Su Italia 1 andrà in onda il programma Le Iene Show. Stasera La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.

