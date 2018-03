Guida tv completa di stasera lunedì 12 marzo 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo Il Commissario Montalbano con l’episodio Come voleva la prassi. Il cadavere di una bella ragazza viene ritrovato nudo, con indosso solo un accappatoio intriso di sangue, sul pavimento di un androne. Montalbano sospetta che la vittima sia una prostituta proveniente dall’Est Europa. E spera che i Cuffaro, che gestiscono il mercato della prostituzione a Vigata, isolino i responsabili di un crimine così efferato.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Hawaii Five – 0 con l’episodio Ossessioni. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film L’ultimo lupo. Siamo nel 1967. Chen Zhen, un giovane studente di Pechino, viene mandato a insegnare in una tribù nomade di pastori che vive nelle zone interne della Mongolia. Colpito dal legame che la comunità di pastori ha con gli animali e in particolare con il lupo, Chen un giorno trova un cucciolo e decide di addomesticarlo. Ma l’intenso legame che si crea tra i due viene ben presto minacciato dalla decisione di un ufficiale del governo di eliminare tutti i lupi della regione.

Guida tv di stasera lunedì 12 marzo 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Rete 4 andrà in onda lil film con Bud Spencer e Terence Hill Chi trova un amico trova un tesoro. Compagni di barca, Terence Hill e Bud Spencer naufragano su un’isola del Pacifico dove giace una fortuna in oro. Su Canale 5 vedremo il programma condotto da Alessia Marcuzzi L’Isola dei Famosi 2018.

Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film con Bruce Willis Red 2. L’ex agente della CIA Frank Moses, nonostante sia in pensione, deve tornare in azione quando si mette sulle tracce del Nightshade, una pericolosa arma nucleare scomparsa 25 anni prima in circostanze misteriose. Stasera La7 trasmetterà il programma Atlentide, storie di uomini e di mondi. Si parlerà della questione di Aldo Moro.

