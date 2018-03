La sorpresa romantica per Alessia Mancini. Ieri, lunedì 12 marzo 2018, è andata in onda l’ottava puntata del reality Isola dei famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Ad attendere la naufraga Alessia Mancini c’è una sorpresa romantica. Questa settimana, Alessia Mancini, era in nomination contro Rosa Perrotta e Simone Barbato.

Durante la puntata, la conduttrice, Alessia Marcuzzi si è collegata con la Palapa e ha fatto credere alla naufraga Alessia Mancini di dover superare una prova per poter raddoppiare la razione di riso settimanale per i naufraghi. La showgirl ha accettato e si è recata in spiaggia, non ha conoscenza che ad aspettarla c’è una sorpresa. Su una barca ad aspettarla c’è il marito Flavio Montrucchio. Alessia Mancini appena lo vede scoppia immediatamente in un pianto di felicità e gioia mentre l’attore con un megafono le fa una bellissima dichiarazione urlando: “Sono arrivate parecchie denunce per istigazione, superbia, tirannia e strategia occulta. Tanta gente, però, si è offerta di difenderti perché sei la più dolce, la donna migliore al mondo. Penso che sei la più bella, sei la mamma più brava del mondo, non cambierei niente di te, neanche i tuoi difetti, perché sei esattamente come ti ho conosciuto 15 anni fa“. Queste parole romantiche parole commuovono sia gli opinionisti, la conduttrice che il pubblico in studio. I due si tuffano in acqua e si scambiano un bacio appassionato. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

