L’appuntamento, imperdibile, con Arrevuoto 2018 è fissato al 12 e 13 maggio, al Teatro San Ferdinando di Napoli. Il progetto teatrale ideato da Roberta Carlotto e curato da Maurizio Braucci, Arrevuoto, giunge al suo tredicesimo movimento. Il mondo del teatro, i suoi linguaggi, le sue possibilità di comunicazione, il suo potere formativo: tutto ciò si è dispiegato davanti agli occhi dei giovani e degli adolescenti partecipanti divenendo per loro un’occasione unica di crescita.

Il progetto, prodotto fin dalla sua prima edizione dal Teatro Stabile di Napoli, sta assumendo di anno in anno un valore sociale e culturale sempre più forte, agendo in quartieri problematici e complessi come quello di Scampia.

In queste realtà difficili lavorano da tempo gruppi, associazioni e operatori del sociale e del mondo della scuola, che con ostinazione e determinazione hanno conseguito e continuano a conseguire risultati di grandissima importanza sociale e culturale.

Knock o il trionfo della medicina: il testo teatrale di quest’anno: l’intreccio.

Come sempre, durante tutto l’anno, nelle scuole coinvolte, si sono svolti laboratori e percorsi di studio su un testo teatrale che quest’anno è “Knock o il trionfo della medicina” di Jules Romains, una commedia esilarante e caustica sui danni procurati dalla medicalizzazione.

Messa in scena per la prima volta nel 1923 è la storia del Dr. Knock, un presunto medico che arriva in un triste paese di provincia dove, per tradizione, nessuno ricorre mai al medico. In pochi mesi, il Dr. Knock riuscirà invece a trasformare il paese in un affollatissimo centro di cura per la salute, con tutti i villici completamente ospedalizzati e contenti di esserlo.

Attraverso una rete di laboratori di teatro e musica, condotta in vari quartieri della città da una squadra di registi ed educatori, Arrevuoto porterà in scena questa sua nuova avventura insieme a tantissimi adolescenti.