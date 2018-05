Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso l’Eurovision Song Contest 2018, la manifestazione musicale internazionale giunta alla sua 63esima edizione. Quest’anno la manifestazione si terrà a Lisbona, in quanto il Portogallo è il paese vincitore della scorsa edizione tenutasi a Kiev. Le canzoni dei ventisei paesi finalisti saranno commentate in diretta su Rai1 da Federico Russo e Serena Rossi, mentre per l’Italia si esibiranno i vincitori del Festival di Sanremo 2018 Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S – Los Angeles con l’episodio Tigre contro tigre ed N.C.I.S New Orleans con l’episodio Un nuovo giorno. Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il programma di Alberto Angela Ulisse, il piacere della scoperta, che oggi ci continuerà a parlare dei segreti della Roma sotterranea.

Stasera, sabato 12 maggio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Segreti mortali. Maggie è una madre single, e si trasferisce con la figlia di otto anni, Eva, in una nuova casa in una zona apparentemente tranquilla. Ma il mistero risiede proprio nella casa dove si sono trasferite…

Su Canale 5 vedremo una puntata del serale di Amici. Su Italia 1 andrà in onda il film I pinguini di Madagascar. Skipper, Rico, Soldato e Kowalski uniscono le forze con la squadra sotto copertura “Vento del Nord”, guidata dal lupo Classified, per risolvere un complicato affare di spionaggio. Su La7 vedremo L’Ispettore Barnaby con gli episodi Giorni di malgoverno e Patti di sangue.