Torna oggi lunedì 14 maggio 2018 su Rai1 La prova del cuoco. Gareggiano oggi per la squadra del Pomodoro Rosso Diego Bongiovanni e per quella del Peperone Verde Cesare Marretti. Il tema della prima manche di gara giudicata da Antonella Clerici sono i bocconcini di tacchino.

Bongiovanni prepara i bocconcini di tacchino al pomodoro con basilico e burrata, mentre Marretti cucina i bocconcini di tacchino con zucchine e mandorle. Vince la prima manche Cesare Marretti.

Bocconcini di tacchino con zucchine e mandorle di Cesare Marretti.

Per la preparazione dei bocconcini di tacchino con zucchine e mandorle occorrono: 300 g di bocconcini di tacchino, 50 g di farina, 50 g di burro, mezzo bicchiere di vino bianco, un limone non trattato, due zucchine, una manciata di mandorle, basilico fresco, olio extravergine di oliva, senape, sale e pepe.

Si fanno rosolare i bocconcini di tacchino, precedentemente infarinati, in una padella antiaderente con il burro. Dopo la cottura si sfuma con il vino e con il succo di limone. Si aggiunge il sale ed il pepe.

A parte si saltano le zucchine tagliate a cubetti con un filo d’olio extravergine e si profuma con il basilico. In una padella si tostano le mandorle tritate grossolanamente. Si prepara un’emulsione con olio extravergine, un pizzico di senape, scorza grattugiata di limone.

Si dispongono le zucchine sul fondo del piatto da portata con sopra i bocconcini di tacchino. Infine si guarnisce con le mandorle tostate e con un giro d’olio extravergine alla senape.

Alessandra Spisni prepara le mezzelune di ricotta e mortadella con pomodorini oggi a La prova del cuoco.

Per preparare la sfoglia per le mezzelune occorrono 500 gr di farina e 5 uova. Si comincia con la preparazione del ripieno per la pasta. Si mescola in una ciotola il pollo tritato, la mortadella, la ricotta, la noce moscata, un pò di sale, formaggio grattugiato, un uovo.

Dopo aver preparato il ripieno, riempiamo le mezzelune e le cuociamo in acqua salata. Intanto, tagliamo i pomodori a pezzettini, vi aggiungiamo aglio e sale, olio extravergine di olive. Dopo la cottura, condiamo le mezzelune con i pomodorini e vi aggiungiamo il burro.

Il menù e le ricette di oggi lunedì 14 maggio 2018 a La prova del cuoco.

Bongiovanni propone oggi dei cappellacci al salmone con fiori di zucca ed involtini di indivia belga con bufala e pistacchi. Marretti cucina i ravioli ai peperoni ed un pollo porchettato con un’insalata di ravanelli e yogurt. La penalità di oggi è il cavolo a merenda, ossia il ragù. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.