Adesso gli inquilini della Casa del Grande Fratello 2018 Ed.15 sono anche senza caffè e senza piatti. Da qualche giorno sta avvenendo una vera e propria fuga, quella degli sponsor dal reality show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5.

Trash spinto al massimo, violenza verbale, sesso e volgarità dilagante sono i motivi che hanno spinto molti brand a ritirarsi dalla partnership con il programma. Gli ultimi in ordine di tempo sono il caffè Borbone – il più “pesante”, dato che si tratta di un main sponsor – e le ceramiche artistiche di Virginia Casa.

Ancora una settimana si chiude nella Casa più spiata d’Italia. Dopo l’eliminazione di Aida i ragazzi speravano di trascorrere con maggiore tranquillità la loro esperienza ma nuove dinamiche tornano ad agitare la Casa di Cinecittà.

I nuovi equilibri all’interno della casa de, GF 2018 dopo l’uscita di Aida. Chi verrà nominato questa settimana?

L’ingresso di Rodrigo Alves ha portato una ventata di freschezza e novità; il Ken umano si è integrato molto velocemente e tra lezioni di italiano, scherzi e balli scatenati i giorni trascorsi con lui in Casa sono volati.

Luigi ha superato indenne la nomination ma la sua settimana è stata un misto di alti e bassi. Subito dopo la scorsa puntata l’imprenditore napoletano convinto di uscire ha dovuto rivalutare la sua posizione, continuare il percorso in Casa è stato inizialmente difficile per lui.

Spesso si è ritrovato a riflettere sulle situazioni che lo attendono fuori. L’avvicinamento a Mariana, l’amicizia con Veronica e il rapporto difficile con Danilo sono stati motivo di numerose discussioni e malumori. Per i tre concorrenti in nomination Mariana, Danilo e Simone non è stata una settimana semplice.

La bella napoletana, dopo il confronto con Patrizia durante la puntata, ha passato qualche giorno pensierosa, è preoccupata che le sue scelte vengano mal interpretate dagli altri compagni di avventura.

La compagnia di Alberto l’ha aiutata molto, il bel Tarzan, ormai abituato a d andare in nomination, l’ha sostenta nei momenti difficili e tra i due è nata una bella amicizia. Mariana ha rivalutato molto il ragazzo “è una persona fantastica” ha rivelato piacevolmente sorpresa a Simone.

Tra poco scopriremo le nomination di stasera martedì 15 maggio 2018 nel Grande fratello 2018 Ed.15.