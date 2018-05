Ieri sera, su Canale 5 è stata trasmessa la quinta puntata del Grande Fratello Ed. 15 condotta da Barbara D’Urso affiancata in studio dai i due opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Nel corso della serata Luigi Mario Favoloso è stato squalificato. Secondo quanto dichiarato dalla conduttrice qualche notte fa quando non c’è la diretta l’ex fidanzato di Nina Moric ha preso una maglia bianca e ci ha scritto sopra una frase offensiva contro le donne.

Grande Fratello 2018 Ed.15: Luigi Mario Favoloso è stato squalificato per aver scritto una frase offensiva contro le donne.



Barbara D’Urso, non ha voluto rivelare la frase scritta sulla maglia da Favoloso, ha solamente detto:“Durante la notte Luigi Favoloso, erano le quattro di mattina, ha fatto qualcosa di incredibile e inaspettato. Per protesta ha preso una maglia bianca e sopra ha scritto con il rossetto rosso.”.

Sui social network, tra gli utenti è nato un botta e risposta per capire cosa c'era scritto sulla maglia di Luigi Favoloso. Secondo alcuni commenti pubblicati su twitter: "La tanto attesa scritta sulla maglia di Favoloso è molto probabilmente "Torna in cucina". E ancora: "ma quindi fatemi capire torna in cucina scritto su una maglia è sessista, rifatti le tette invece no". Naturalmente non ci sono conferme se è questa la frase in quanto è accaduto di notte quando non c'era la diretta.