Dopo lo sfogo di Bianca Atzei su Max Biaggi arriva quello della ex compagna Eleonora Pedron. Quest’ultima, madre dei figli del motociclista, ha rilasciato un’intervista al magazine Oggi dove rivela alcuni dettagli della relazione con Biaggi.

Eleonora Pedron, Miss Italia 2002, è una mamma felice e soddisfatta. Ma la serenità non è sempre stata protagonista della sua vita. La sua famiglia con Biaggi non poteva definirsi tradizionale, l’ex motociclista era spesso assente e per questo lei è diventata il punto di riferimento dei figli.

La Pedron ha rivelato: “Max è sempre stato molto impegnato, io sono stata bene o male, mio malgrado, il loro punto di riferimento più importante solo perché maggiormente presente. I bambini si sono abituati all’assenza del padre e forse questo li ha anche agevolati nella nostra separazione proprio perché non vivevano la classica famiglia tradizionale dove il papà è quello che alza la voce quando serve e la sera c’è sempre.”

Tra accuse e complimenti: le dichiarazioni di Eleonora Pedron su Max Biaggi.

Ma dopo le accuse arrivano i complimenti: “Detto questo, i bimbi hanno un papà che fa il suo dovere nel miglior modo possibile”. Quando lei e Biaggi si sono separati hanno cercato di farlo nel modo più sereno possibile per non turbare i figli.

Rimarca la Pedron: “Non è stato semplice per me decidere di mettere la parola fine a un rapporto in cui avevo creduto tanto, perché io vengo da una famiglia molto religiosa: ho capito che nella vita la serenità è tutto e non potevamo che fare ciò che abbiamo fatto quando abbiamo deciso di separare le nostre strade.”

Sebbene cerchi di stemperare le critiche nei confronti del suo ex, non può fare a meno di notare che Biaggi ha un modo molto personale di vivere la paternità: “Max è predisposto all’affettività a modo suo: io da mamma cerco di esserci sempre perché per me loro (i figli) sono la cosa più importante.”

La Pedron parla anche dell’incidente in cui lo scorso giugno l’ex pilota è stato coinvolto: “Quando Max ha avuto l’incidente nel giugno scorso, pur non stando più insieme ho vissuto uno dei momenti più duri della mia vita: avevo paura che i miei bambini potessero vivere quello che ho vissuto io con mio padre. La vita è imprevedibile ed è doveroso da parte nostra far godere ai nostri figli tutto l’amore che abbiamo per loro.”

Bianca Atzei rincara la dose di frecciatine nei confronti di Max Biaggi: l’incidente di lui l’origine della rottura.

Proprio il grave incidente di Biaggi pare sia stato all’origine della rottura con Bianca Atzei. L’ex pilota aveva dichiarato che dopo quanto gli era accaduto, aveva deciso di occuparsi solo delle cose che contano. Una doccia fredda per la cantante che con difficoltà ha superato il trauma della fine della love story.

Ancora in questi giorni, ne ha parlato in televisione con Barbara D’Urso: “Sicuramente lui avrà avuto un motivo per lasciarmi… dopo due anni e mezzo mi ha detto che voleva stare da solo. Ma qualsiasi donna merita un uomo che il coraggio e le pa… di dirti in faccia che cosa non va”. Bianca ha voltato pagina e oggi dice di essere innamorata di se stessa.