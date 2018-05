ll programma Ballando con le stelle ritorna con l’ultimo appuntamento stasera, sabato 19 maggio 2018, alle 20.35 su Rai 1 con tante nuove emozioni con la gara dei big che si daranno battaglia per vincere la sfida finale. I Vip in gara si giocheranno il tutto per tutto nella finalissima di questa edizione.

Le loro performance saranno giudicati dalla guria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith e a bordo pista non mancheranno i commenti taglienti di Roberta Bruzzone, la nota criminologa e di Sandro Mayer che sveleranno gli aspetti più insoliti sulle personalità dei concorrenti.

Ballando con le stelle 2018: Gina Lollobrigida stasera ballerina per una notte.

Protagonista dello spazio “Ballerino per una notte”, ci sarà l’icona italiana Gina Lollobrigida conosciuta da tutti come Lollo. Attrice, scultrice e fotografa italiana è stata indiscutibilmente una delle attrici europee più importanti degli anni ’50 e ’60.

Lollo, si cimenterà in una nuova sfida, sulla pista di “Ballando con le stelle” ed affronterà un vero e proprio “tour de force” imparando in poche ore, una coreografia realizzata per lei, da eseguire durante la diretta del programma. La sua esibizione sarà valutata da Sandro Mayer, e il punteggio sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare il punteggio finale.

Le coppie in gara per la finale di stasera sono Nathalie Guetta con Simone Di Pasquale, Cesare Bocci con Alessandra Tripoli, Francisco Porcella con Anastasia Kuzmina, Gessica Notaro con Stefano Oradei, Giovanni Ciacci con Raimondo Todaro, Giaro Giarratana con Lucrezia Lando. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sul talent show Ballando con le stelle 2018 Ed. 13.