Ieri, sabato 19 maggio 2018, è andata in onda in prima serata su Rai 1 la finale della 13esima edizione di Ballando con le stelle. Il dancing show condotto da Milly Carlucci affiancata dal frizzante swing di Paolo Belli.

l riepilogo della puntata finale del talent show Ballando con le stelle.

Cesare Bocci ha emozionato il pubblico e la giuria con l’esibizione con la sua compagna Daniela Spada, nella prima prova speciale della finale dove i finalisti si sono esibiti insieme ai propri cari. Per Giovanni Ciacci c’è l’amica Valeria Marini dove hanno ballato una salsa ed hanno ottenuto un 8 dalla giuria. La prova speciale si è conclusa con Nathalie Guetta che si esibita sul palco con Flavio Insinna, suo ex collega in Don Matteo.

La protagonista dello spazio “ballerino per una notte” è stata Gina Lollobrigida che si esibita in un Charleston insieme a Samuel Peron. Cesare Bocci e Alessandra Tripoli sono i primi ad esibirsi con una Rumba sulle note di I will always love you ed ottengono un voto di 58 punti (ovvero 48 dalla giuria più i 10 dellla prova speciale).

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina sono la seconda coppia ad esibirsi e ottengono un voto totale 59. Poi è arrivato il momento della coppia Giaro Giarratana e Lucrezia Lando che si sono esibiti con un Freestyle Veloce, sulle note di Somebody told me ed hanno ottenuto un voto totale di 59. Poi è il turno di Gessica Notaro e Stefano Oradei con un voto totale di 54.

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro si sono esibiti con un Jive sulle note di Blue suede shoes e hanno ottenuto dalla giuria 50 punti. Infine, l’esibizione di Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale con un voto di 38.

Cesare Bocci ha sconfitto in finale la coppia composta da Francisco Porcella e da Anastasia Kuzmina arrivati ovviamente secondi, con 67% dei voti del pubblico da casa. Terzi classificati la coppia formata da Gessica Notaro e Stefano Oradei, da molti indicata come la “vincitrice morale”, a pari merito Giaro Giarratana e Lucrezia Lando.

Premiati anche la coppia Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale, alla quale è stato consegnato il “premio Paolo Rossi” per l’esibizione “più emozionante”. E infine alla coppia maschile formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, la vera novità dell’edizione, è andato il “Premio Social”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sul talent show Ballando con le stelle 2018 Ed. 13.