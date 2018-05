Domenica In torna oggi, 20 maggio 2018, nello Studio 3 di Cinecittà per una nuova puntata, condotta da Cristina Parodi con Benedetta Parodi, in onda alle 14.00, su Rai1. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali. La nuova puntata di Domenica In dedicherà l’apertura al matrimonio più atteso e discusso dell’anno, quello tra il Principe Harry e l’attrice Meghan Markle, celebrato nella giornata di ieri a Londra.

In studio per commentare i momenti salienti del “Royal Wedding” Enzo Miccio, Rosanna Cancellieri, Marisela Federici, la wedding planner Giorgia Fantin e, in collegamento da Londra, Marco Varvello.

Ospite speciale della puntata Selvaggia Lucarelli, giornalista, blogger e opinionista televisiva, che parlerà della sua carriera, delle sue battaglie sociali e del suo ruolo di giurata a Ballando con le Stelle.

Gli ospiti e le rubriche di Domenica In di oggi, 20 maggio 2018.

All’indomani della finale del programma di Milly Carlucci, ultimo appuntamento con il “Processo a Ballando con le Stelle”. In studio, per commentare questa fortunata e movimentata edizione, oltre a Selvaggia Lucarelli, ci saranno Guillermo Mariotto, Paolo Belli insieme ad alcuni dei principali protagonisti del dance show di Rai1.

Spazio al divertimento e alla comicità con Max Tortora, che si racconterà e riproporrà alcune delle sue storiche imitazioni. Gabriele Corsi, nuovo volto della Rete Ammiraglia, sarà il protagonista del gioco “Che uomo sei?” e verrà giudicato in diretta “marito”, “amante” o “amico ideale” da un pubblico di 50 spettatrici.

Benedetta Parodi sarà ospite “A casa di…” Rosanna Vaudetti, per una nuova e simpatica intervista ai fornelli. A commentare la puntata un parterre formato da Antonella Boralevi, Adriano Panatta, Angela Rafanelli e Claudio Lippi.