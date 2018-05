Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di oggi, martedì 22 maggio 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la fiction con Vanessa Incontrada Il capitano Maria. Maria cerca di combattere la malattia diRiccardo e degli altri bambini che sono stati contagiati dai materiali illegali stivati nei container dei Patriarca. Fervono, intanto, i preparativi del matrimonio tra Annagreca e Tancredi Patriarca.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Hawaii Five – 0 con gli episodi Inferno di fuoco, Il miglior amico dell’uomo e Gli infiltrati. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Bianca Berlinguer #Cartabianca.

Guida tv, i programmi di stasera, martedì 22 maggio 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film Il terzo indizioNico. Nico Toscani, esperto di arti marziali, viene reclutato dalla CIA e mandato in Vietnam.

Su Italia 1 vedremo il film Wolverine – L’immortale. Wolverine-Logan arriva nel Giappone dei giorni nostri per dare l’addio a Mr. Yashida, a cui aveva salvato la vita durante la guerra. Lì si trova a dover proteggere la nipote dello stesso Yashida, Mariko, dalla temibile Yakuza e a combattere contro Viper, un pericoloso mutante.

Su Canale 5 vedremo il reality condotto da Barbara D’Urso Grande Fratello 2018 Ed. 15. La7 stasera propone il programma di attualità condotto da Giovanni Floris Di martedì.