Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmesso il film Prima che la notte. Il film racconta la vita di Giuseppe Fava, giornalista e scrittore ucciso da Cosa Nostra il 5 gennaio del 1984. Si narra dal suo rientro a Catania, avvenuto all’inizio degli anni ’80 dopo aver trascorso diversi anni a Roma, per dirigere il Giornale del Sud, fino alla sua lotta contro la criminalità organizzata che lo porta alla morte.

Su Rai 2 andrà in onda lo show condotto da Gigi e Ross Scanzonissima. Due squadre, le Band, si scontreranno a suon di musica affrontando sfide molto originali, in cui metteranno a dura prova le loro abilità canore ma anche la loro resistenza fisica.

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi di cronaca.

Guida Tv, tutti i programmi tv di stasera, mercoledì 23 maggio 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda il film con Matt Damon The Bourne ultimatum. Jason Bourne vuole scoprire lui sia veramente e chi e perchè lo ha trasformato in una macchina per uccidere cancellandone l’identità. Jason vuole vendicare l’assissinio della sua compagna.

Su Canale 5 vedremo il film The wedding date – L’amore ha il suo prezzo. Kat Ellis sta per trasferirsi da New York a Londra, dove si sposerà la sorella Amy. Qui incontrerà il suo ex fidanzato Jeffrey e, per non farsi vedere da lui ancora single, Kat decide di rivolgersi ad un’agenzia per affittare un fidanzato.

Su Italia 1 andrà in onda il varietà Le Iene show. La7 trasmetterà il film Operazione sottoveste. Nel dicembre del1941, il sommergibile USS Sea Tiger subisce gravi danni in seguito a un attacco aereo giapponese. Il comandante Matthew Sherman si avvale dell’aiuto del luogotenente Nick Holden per rimetterlo in sesto, e accadranno delle situazioni esilaranti.