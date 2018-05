Domani pomeriggio, sabato 26 maggio 2018, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk show del sabato su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Nel corso della scorsa puntata andata in onda il 19 maggio 2018 la conduttrice ha intervistato la coppia dei cosiddetti “Oneston”, ossia Luca Onestini e Raffaello Tonon, che sono diventati grandi amici dopo essersi conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip 2017. I due hanno scritto un libro intitolato proprio:””Gli Oneston”, che racconta particolari inediti del bel rapporto d’amicizia che li lega, con il racconto della quotidianità che vivono assieme.

A Verissimo la scorsa settimana Paola Di Benedetto ha descritto come sta vivendo la fine del rapporto con Francesco Monte. La modella è sembrata visibilmente provata dalla rottura ed ha ammesso di essere stata in attesa per lungo tempo di conferme da parte di Francesco che non sono mai arrivate.

Verissimo: anticipazioni della puntata di sabato 26 maggio 2018.

Domani 26 maggio 2018 andrà in onda un’intervista esclusiva a Fabrizio Corona. La conferma viene dal profilo social dell’ex fotografo. Su Instagram è pubblicato un breve video che mostra Corona nello studio di Verissimo tra applausi ed entusiasmo del pubblico. “La mia verità! Vi aspetto sabato pomeriggio @verissimotv dalle ore 16”, recita il post d’accompagnamento.

Quale sarà questa verità? Lo scopriremo nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin. Ricordiamo che qualche settimana fa la fidanzata di Corona, Silvia Provvedi aveva rivelato che il loro rapporto era in crisi, tanto è vedo che i due si sono lasciati. Ultimamente sono stati fotografati assieme alla presentazione del libro dell’amico comune Gabriele Parpiglia. Vedremo domani se Fabrizio racconterà eventuali sviluppi della vicenda.