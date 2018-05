Un nuovo episodio di violenza si è verificato all’interno del carcere Marassi di Genova. Qui un detenuto che sta scontando la pena per omicidio, è stato messo in isolamento dopo aver iniziato un’accesa lite con alcuni altri reclusi. Il detenuto ha però posto in essere comportamenti violenti anche in isolamento, ed ha distrutto la cella.

A parlare dell’accaduto è Fabio Pagani, il segretario regionale della Uil Polizia Penitenziaria: “Il fatto che il detenuto si trovasse in isolamento si spiega con la nuova strada, intrapresa nel carcere genovese dopo l’incontro con i sindacati di polizia penitenziaria del 23 maggio, ovvero punire quei detenuti che non rispettano le regole penitenziarie. Grazie a questo provvedimento ieri al detenuto, nonostante abbia distrutto la camera detentiva (motivo per cui è stato denunciato), è stato impedito di farsi del male, ma soprattutto di ferire poliziotti penitenziari e altri detenuti”.

Le ultime news dal mondo del carcere: a Roma i detenuti producono la birra dalla fermentazione del pane.

A Roma si sta svolgendo una bella iniziativa per il reinserimento sociale dei detenuti. Insegnare ai reclusi un mestiere permette di abbattere il tasso di recidiva: i detenuti, lavorando, evitano di tornare a delinquere una volta finita la pena. Alcuni reclusi a Roma producono birra artigianale realizzata dalla fermentazione del pane in esubero dell’hotel Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Resort. In questo modo si ha un effetto benefico anche sull’ambiente, in quanto si riducono gli sprechi. La birra, realizzata nel birrificio “Vale la pena”, è quindi sostenibile e socialmente utile, e viene venduta all’interno del bar e del ristorante dell’hotel.

Il Managing Director del Rome Cavalieri, Alessandro Cabella, ha parlato in termini entusiasti del progetto: "Siamo orgogliosi di contribuire ad un progetto così importante, che ha un impatto positivo sia sull'ambiente che sulla società. Grazie alla collaborazione di Equoevento e del birrificio Vale La Pena, oltre che alla disponibilità del nostro team, abbiamo potuto concretizzare l'iniziativa e siamo orgogliosi di aver realizzato una birra Rome Cavalieri".