Domenica Live torna oggi, 27 maggio 2018 con una puntata ricca di novità e con tanti ospiti da intervistare. Oggi andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione di Domenica Live, e Barbara D’Urso promette una puntata scoppiettante per poter chiudere in grande la stagione televisiva.

Anche oggi la seguitissima trasmissione campione d’ascolti condotta da Barbara D’Urso vedrà due momenti distinti, uno dedicato all’attualità ed alla politica, ed uno dedicato al gossip, alla tv ed alle notizie dal mondo dello spettacolo. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di domenica Live di oggi, 27 maggio 2018.

Domenica Live, le anticipazioni, gli ospiti ed i temi di oggi, 27 maggio 2018.

Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali della puntata di Domenica Live di oggi, 27 maggio 2018. Secondo le anticipazioni di Domenica Live, oggi si parlerà del Grande Fratello 15. Manca poco alla fine del reality Mediaset, e sono tanti i temi che verranno trattati durante la puntata.

Ospiti in studio saranno i due eliminati della scorsa puntata: Angelo Sanzio e Lucia Bramieri. I due ex inquilini della Casa racconteranno la loro esperienza al Grande Fratello e si confronteranno con Luigi Favoloso e Aida Nizar.