Il Grande Fratello 2018 Ed.15 è ormai arrivati alle battute finali. Martedì sera su Canale 5 Barbara D’Urso svelerà chi sarà il primo finalista di una delle edizioni più controverse del reality.

A Domenica Live la conduttrice ha svelato che sarà il pubblico, attraverso il televoto, a decidere chi mandare in finale. Ma le sorprese non finiscono qui, perché martedì sera entrerà nella casa “una donna molto formosa e sexy”, senza però svelarne il nome.

Una nuova inquilina nella casa a destabilizzare gli equilibri degli inquilini.

A dare l’anticipazione è la stessa conduttrice, Barbara D’Urso durante la diretta di Domenica Live. Dopo aver chiuso la partentesi Grande Fratello 2018 Ed.15, Barbara annuncia: «Ve la butto lì, martedì entrerà una nuova inquilina nella casa del Grande Fratello» e il suo volto si fa ammiccante.

Poi prosegue: «È una donna, molto bella, formosa, una vera bomba sexy». Pare quindi che ci sarà una nuova concorrente a destabilizzare nuovamente gli equilibri degli inquilini, già provati dall’ultimo ingresso, quello di Aida.

La ragazza starà nella casa solo per pochi giorni, come è avvenuto per il Ken umano, e tra le ipotesi che stanno venendo fuori si parla di Francesca Cipriani oppure di Fabiana Britto, la sexy PlayMate che è stata ospite qualche giorno fa a Pomeriggio Cinque.