Caterina Balivo torna oggi, martedì 24 aprile 2018, con una nuova puntata di Detto Fatto. Oggi la simpatica trasmissione di Rai 2 propone tante interessanti rubriche ricche di idee da poter realizzare anche a casa. Per la puntata odierna Caterina Balivo ha optato per un grazioso look dai colori estivi ed ha scelto di indossare una maglietta dalle tinte vitaminiche che lascia le spalle scoperte ed un pantalone lungo verde.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 29 maggio 2018: moda, i segreti dello speziale e la spiegazione di Silvia Bollani sull’acqua del rubinetto.

La puntata di Detto Fatto oggi si apre con Gianni Molaro che oggi aiuta una sua ospite a trovare l’abito adatto per festeggiare i suoi 32 anni di matrimonio. Gianni propone tre abiti, tutti lunghi ed eleganti. Il primo, bordeaux, fa parte della sua prima collezione Alta Moda Roma. L’abito ha una scollatura diritta con bratelline gioiello. Il retro dell’abito è dorato, tutto ricamato a mano con pizzo chantilly. All’abito è abbinata una stola di chiffon per donare maggiore leggerezza. La seconda proposta è una tuta lunga gialla con bratelle gioiello, una zip davanti con cursore gioiello. Il terzo abito presenta una gonna molto morbida sormontata da un leggerissimo kimono completamente ricamato a mano.

Lo speziale Luca Bonafini a Detto Fatto prepara tre rimedi a base di rose, il fiore associato al mese mariano: una tisana, un tonico e uno spray utile per spolverare. Lo spray si compone di acqua, sapone liquido neutro ed acqua di rose. La tisana è a base di petali di rosa, spicchi d’arancia, noce moscata. Il tonico alle rose, infine, si compone di acqua, acqua distillata, bicarbonato e petali di rosa.

Silvia Bollani, responsabile dell'Area Test di Altroconsumo, ci spiega oggi che l'acqua del rubinetto è di buona qualità, tanto da poter competere con quella in bottiglia. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.