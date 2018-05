Oggi, mercoledì 30 maggio 2018 dovrebbe andare in onda su Canale 5 alle 14:45 una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante questo nuovo appuntamento che verrà trasmesso.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: puntata 30 maggio 2018.

Secondo le anticipazioni la puntata di oggi di Uomini e Donne sarà incentrata sulla scelta di Sara Affi Fella. La tronista è una delle più amate dal pubblico social che segue la trasmissione di Maria De Filippi e la sua scelta è molto attesa. La puntata di oggi sarà anche l’ultima di messa in onda della stagione del dating show Uomini e donne.

Oggi, sapremo chi sceglierà Sara tra i due corteggiatori Lorenzo e Luigi. Entrambi si dicono molto innamorati e presi dalla tronista, anche se sembrerebbe che Sara abbia dei dubbi su Lorenzo, tanto che nella scorsa puntata lo ha accusato di essere interessato al trono.

Luigi, invece in queste settimane ha dimostrato di essere realmente interessato e innamorato di Sara, tanto da essere definito come il ragazzo ideale e perfetto. Secondo quanto circolato sul web, vedremo il confronto tra la Giordano e l’ex corteggiattore Stefano Guglielmini.

Quest’ultimo ha pubblicato, qualche giorno fa, una foto su Instagram insieme a Nilufar per dimostrare che la ragazza ha preso in giro tutti visto che, a suo dire, mentre stava sul trono in realtà era fidanzata con lui. Nei giorni scorsi una delle autrici storiche del dating show pomeridiano di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, ha commentato la vicenda per difendere il suo lavoro e quello del suo staff e sottolineare di non essere a conoscenza dei fatti.