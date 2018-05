In queste ore è stata registrata la scelta di Uomini e Donne di Sara Affi Fella: la tronista ha deciso di uscire dal programma con Luigi Mastroianni.

Grande commozione ed emozione in studio, anche se l’attenzione del pubblico questo pomeriggio era tutta per un’altra coppia. A Uomini e Donne, infatti, c’erano anche Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. I due sono arrivati in studio per chiarire una volta per tutte questo flirt fra Nilufar e Stefano proprio mentre la prima era sul trono.

Cosa è realmente accaduto tra Stefano e Nilufar. Giordano avrà perdonato la ragazza?

La scorsa settimana Nilufar Addati ha scelto Giordano. Subito dopo la scelta Stefano Guglielmini si è sfogato sui social, dopo essere stato attaccato per settimane dal pubblico. L’ex tronista, quindi, ha confessato che lui e Nilufar erano fidanzati mentre lei era sul trono.

Lui aveva abbandonato il programma convinto che lei lo avrebbe seguito, invece, la Addati è arrivata alla sua scelta: Giordano. Da qui scatta la rabbia di Stefano e della sua famiglia che si sono sentiti presi in giro. Così è arrivata la confessione.

In questi giorni, però, oltre a Stefano e ai suoi parenti, nessuno si era espresso sulla questione. Questo pomeriggio, Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi e Stefano Guglielmini sono andati a Uomini e Donne per spiegare cosa è successo.

La Addati ha quindi ammesso tutta la verità riguardante la relazione avuta con Stefano. Stando alle anticipazioni che circolano in rete, l’ex tronista si è detta “molto addolorata da quello che è successo e si sta anche facendo seguire da un medico”. Sembrerebbe, quindi, che la relazione con Stefano sia iniziata ad ottobre e finita a gennaio, mentre lei era ancora sul trono.

Da questo si evince che tutte le indiscrezioni degli scorsi giorni sono vere. Ma nonostante tutto, Giordano ha perdonato Nilufar e ha deciso di rimanere al suo fianco.