La puntata finale del Grande Fratello Ed. 15 condotta da Barbara D’Urso affiancata in studio dai i due opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo non andrà in onda come previsto martedì 5 giugno 2018 ma è stata anticipata di un giorno, a lunedì 4 giugno 2018.

Finiti in nomination Veronica e Alberto che si giocano al televoto lʼultimo posto per la finale. I finalisti di questa 15esima edizione del reality oltre a Simone anche Matteo, Alessia e Lucia. Invece, hanno abbandonato la Casa Danilo e Filippo.

Grande Fratello 2018 Ed. 15: la finale anticipata di un giorno, lunedì 4 giugno 2018.

Probabilmente la decisione di anticipare la puntata finale del reality di Canale 5 è dovuta alla programmazione della concorrenza. Infatti, martedì 5 giugno, su Rai1 sarà trasmessa la prima puntata dei Wind Music Awards dall’Arena di Verona condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Uno dei due sarà eliminato all'inizio della puntata di lunedì e abbandonerà definitivamente il reality. Secondo i sondaggi diffusi sul web, a giocarsi la vittoria finale sarà Alberto con il 70% degli utenti, e invece vorrebbero Veronica fuori dal reality.