Oggi venerdì 1 giugno 2018 andrà in onda una nuova puntata de I Fatti Vostri, in cui ci sarà l’oroscopo di Paolo Fox. In attesa di conoscere le nuove previsioni dei segni ed i voti e l’oroscopo per il fine settimana, vi facciamo un breve riepilogo dell’oroscopo svelato ieri giovedì 31 maggio 2018 da Paolo Fox a I Fatti Vostri.

Oroscopo Paolo Fox: il riepilogo delle previsioni dei segni di ieri giovedì 31 maggio 2018 a I Fatti Vostri!

Due stelle sono andate ieri giovedì 31 maggio 2018 ai Pesci e al Sagittario. Tre stelle all’Ariete, al Toro, alla Vergine. Quattro stelle ai Gemelli, Cancro, Bilancia, Capricorno. Cinque stelle al Leone, allo Scorpione, ed all’Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni dei segni di oggi venerdì 1 giugno 2018 a I Fatti Vostri!

Il nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox è per oggi venerdì 1 giugno 2018 alle 12.30 su Rai 2 a I Fatti Vostri! Qui puoi trovare tutte le news sull’oroscopo, le previsioni dei segni zodiacali e la classifica della settimana di Paolo Fox.