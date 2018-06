Stasera, lunedì 4 giugno 2018, su Canale 5 è in onda la puntata finale del Grande Fratello 2018 Ed.15 condotta da Barbara D’Urso affiancata da i due opinionisti Cristano Malgioglio e Simona Izzo. Si contendono la vittoria finale della quindicesima edizione del reality i concorrenti Matteo Gentili, Alessia Prete, Simone Coccia, Lucia Orlando e Alberto Mezzetti.



Grande Fratello 2018 Ed. 15: Gina Lollobrigida incontra i finalisti.

L’attrice Gina Lollobrigida ha fatto il suo ingresso nella casa dove ha incontrato i finalisti: “Tenete i piedi per terra. La popolarità e la bellezza durano poco. Dovete lavorare e non fermarvi mai. La vita è lunga, è meglio per la carriera andare avanti con coraggio. Mi auguro che riuscita a soddisfare il proprio sogno. Credete in voi stessi“.

Dopo Simone, ha l’onore di accompagnare Gina Lollobrigida a visitare il Confessionale: “Per me è un gran piacere trovarmi qui con una star internazionale”. Matteo ha incontrato la madre nella Mistery Room: “Siamo tanti fieri di te, amore. Ne hai superate tante. Ne sei uscito benissimo. Tuo padre, quando tornerai a casa, ti abbraccerà fortemente. Sei la sua vita anche se ha un carattere difficile. Vive per te. Ti vuole un mondo di bene”. Dopo che si sono abbracciati, ha incontrato Alessia.

Grande Fratello 2018 Ed. 15: secondo classificato di stasera lunedì 4 giugno 2018.

Veronica Satti, dopo aver perso al televoto contro Alberto è arrivata in studio ed l’accolta un messaggio di Bobby Solo: “Cara Veronica. Mi dispiace perché meritavi di vincere. Hai vinto tu perché resistendo a tutto quello stress ci siamo riavvicinati per comprenderci. Un bacio, tuo papà. Roberto Satti. Bobby Solo”.

Il secondo ad essere eliminato è Simone con il 76% e in una busta, ha scritto che Lucia non merita la vittoria. Lucia ha avuto la possibilità di scegliere la propria rivale ovvero Alessia. Si sono formate due coppie: Alessia – Lucia e Matteo – Alberto. Chi riesce a trovare la piramide con una base nera va automaticamente al televoto. Il terzo concorrente ad essere eliminato è stata Lucia con il 67% dei voti.

Dopo che Lucia ha raggiunto lo studio, viene eletto il terzo classificato che è Matteo. A contendersi il titolo di vincitore rimangono dunque Alessia e Alberto. Chi sarà il vincitore del Grande Fratello 2018 Ed. 15 che si aggiudicherà un montepremi di cento mila euro? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.