Stasera, lunedì 4 giugno 2018, su Canale 5 in onda la puntata finale del Grande Fratello 2018 Ed.15 condotta da Barbara D’Urso affiancata da i due opinionisti Cristano Malgioglio e Simona Izzo. Il primo concorrente ad essere eliminato è stata Veronica con il 60% delle preferenze.

Grande Fratello 2018 Ed. 15: il messaggio di Bobby Solo per Veronica Satti e la sorpresa per Simone.

Veronica Satti, dopo aver perso al televoto contro Alberto è arrivata in studio ed l’accolta un messaggio di Bobby Solo: “Cara Veronica. Mi dispiace perché meritavi di vincere. Hai vinto tu perché resistendo a tutto quello stress ci siamo riavvicinati per comprenderci. Un bacio, tuo papà. Roberto Satti. Bobby Solo“.

Simone ha raggiunto la Mistery Room e ha ammesso di non avere un bel rapporto con la sorella Angela. Per lui è arrivata una lettera inaspettata proprio della sorella. Poi è riescito a parlare con sua mamma in collegamento da L’Aquila che gli ha detto “Tu e Stefania siete bellissimi; il vostro è un amore sincero, non dovete dar conto alle persone”.

Poi si è chiuso il televoto è il secondo ad essere eliminato è stato Simone con il 76% e in una busta, ha scritto che Lucia non merita la vittoria. Lucia ha avuto la possibilità di scegliere la propria rivale ovvero Alessia. Si sono formate due coppie: Alessia – Lucia e Matteo – Alberto. Chi riesce a trovare la piramide con una base nera va automaticamente al televoto.

Il quinto classificato Simone Coccia è arrivato in studio ed ha un scontro con Aida. Poi è arrivata verso di lui Stefania Pezzopane: “Penso che tu abbia vinto. Non il Grande Fratello ma hai vinto perché la tua scommessa te la sei giocata tutta”. La quarta concorrente ad essere eliminata è stata Lucia con il 67% dei voti. Dopo che Lucia ha raggiunto lo studio, viene eletto il terzo classificato che è Matteo. A contendersi il titolo di vincitore rimangono quindi Alessia e Alberto. Chi sarà il vincitore del Grande Fratello 2018 Ed. 15 che si aggiudicherà un montepremi di cento mila euro? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.